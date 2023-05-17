Millet İttifakı'nın 2. tur zirvesi sona erdi! 3 saatlik toplantıya ilişkin yazılı açıklama bekleniyor

Millet İttifakı liderleri CHP Genel Merkezi'nde ikinci tur stratejisi için 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. 14 Mayıs seçim sonuçlarının masaya yatırıldığı toplantıda seçim kampanyasında ele alınacak stratejiler üzerinde de duruldu. Toplantıya ilişkin yazılı açıklama bekleniyor.