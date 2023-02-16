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Millet İttifakı'nı oluşturan partiler "deprem" gündemiyle toplanacak

Politika Haberleri

Millet İttifakı'nı oluşturan partiler 'deprem' gündemiyle toplanacak

Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanlarının 18 Şubat'ta "deprem" gündemiyle bir toplantı yapacakları bildirildi.

Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanlarının 18 Şubat'ta "deprem" gündemiyle bir toplantı yapacakları bildirildi.

Saadet Partisinden yapılan açıklamada, Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin, 18 Şubat Cumartesi saat 14.00'te Saadet Partisi Genel Merkezi'nde "Deprem Özel" gündemli bir toplantı gerçekleştirecekleri belirtildi.

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Kaynak: AA / Politika

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