'Millet İttifakı'ndan 'deprem' gündemli toplantı (2)

TOPLANTI 4 SAAT SÜRDÜ

Deprem gündemiyle toplanan Millet İttifakı'nın toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü, ardından ortak yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ülke ve millet olarak tarihimizin en büyük acılarından birini yaşıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. İktidarın şaşkınlığına, acziyetine ve ayrıştırıcı tutumuna rağmen; depremin ilk anından itibaren sorumluluklarını yerine getiren, ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışan kurumlarımıza ve kamu görevlilerimize teşekkür ediyoruz. Muazzam bir dayanışma gösteren, büyük bir fedakarlık ve gayretle çalışan STK'larımıza, vatandaşlarımıza, uluslararası dayanışma gösterenlere ve emek sarf eden tüm isimsiz kahramanlarımıza minnettarız" denildi.

Yaşanan deprem nedeniyle ertelenen rutin toplantının Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde, 2 Mart Perşembe günü gerçekleştirileceği de bildirildi.