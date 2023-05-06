Millet İttifakı Mitingi İçin Maltepe'de Toplanmalar Başladı
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Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenecek Millet İttifakı mitingi için alanda toplanmalar başladı. Giriş noktalarında güvenlik önlemleri alındı.
Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda saat 17.30'da başlayacak miting için giriş noktalarında güvenlik önlemleri alındı. Mitinge gelenler, polisin güvenlik noktalarındaki kontrollerin ardından içeriye giriyor.
- İstanbul
Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı?— Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika