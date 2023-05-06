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Millet İttifakı Maltepe Mitingi Başlıyor

Millet İttifakı Maltepe Mitingi Başlıyor

Politika Haberleri

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenecek Millet İttifakı mitingi için alanda toplanmalar başladı. Giriş noktalarında güvenlik önlemleri alınırken, mitinge gelenler polis kontrolünden geçerek içeriye girecek.

MALTEPE'de düzenlenecek Millet İttifakı mitingi için alanda toplanmalar başladı.

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda saat 17.30'da başlayacak miting için giriş noktalarında güvenlik önlemleri alındı. Mitinge gelenler, polisin güvenlik noktalarındaki kontrollerin ardından içeriye giriyor.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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