Üye Girişi
Haberi Paylaş
Millet ittifakı liderleri toplantı için CHP genel merkezine geldi

Millet ittifakı liderleri toplantı için CHP genel merkezine geldi

Politika Haberleri

Millet ittifakı liderleri toplantı için CHP genel merkezine geldi Millet ittifakı liderleri saat 22.00'da toplantı yapmak için Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine geldi.

Millet ittifakı liderleri toplantı için CHP genel merkezine geldi

ANKARA - Millet ittifakı liderleri saat 22.00'da toplantı yapmak için Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine geldi.

Millet ittifakı liderleri seçimden önce toplantı yapmak için Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine geldi. Toplantının birazdan başlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Enes Aksakal - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title