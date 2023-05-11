Millet ittifakı liderleri toplantı için CHP genel merkezine geldi
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Millet ittifakı liderleri toplantı için CHP genel merkezine geldi Millet ittifakı liderleri saat 22.00'da toplantı yapmak için Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine geldi.
Millet ittifakı liderleri toplantı için CHP genel merkezine geldi
ANKARA - Millet ittifakı liderleri saat 22.00'da toplantı yapmak için Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine geldi.
Millet ittifakı liderleri seçimden önce toplantı yapmak için Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine geldi. Toplantının birazdan başlaması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Enes Aksakal - Politika