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Millet İttifakı liderleri toplantı için CHP Genel Merkezi'ne geldi

Millet İttifakı liderleri toplantı için CHP Genel Merkezi'ne geldi

Politika Haberleri

Millet İttifakı liderleri toplantı yapmak için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

Millet İttifakı liderleri toplantı yapmak için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

Millet İttifakı liderleri seçimden önce toplantı yapmak için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Toplantının birazdan başlaması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı Politika Haberler

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