Millet İttifakı liderleri toplantı için CHP Genel Merkezi'ne geldi
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Millet İttifakı liderleri toplantı yapmak için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi.
Millet İttifakı liderleri toplantı yapmak için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi.
Millet İttifakı liderleri seçimden önce toplantı yapmak için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Toplantının birazdan başlaması bekleniyor. - ANKARA
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika