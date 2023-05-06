Millet İttifakı liderleri Maltepe'de miting yapacak

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak liderlerinin "Büyük İstanbul Mitingi" için Maltepe'ye, soğanları boynuna kolye yaparak gelen bir yurttaş, "Tayyip Erdoğan'ı devirecek olan soğan, patates olacak" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Maltepe'de düzenleyeceği "Büyük İstanbul Mitingi" bugün yapılacak. Miting için erken saatlerde Maltepe'ye gelen yurttaşlar, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"MAALESEF SOĞAN ALTIN KADAR DEĞERLİ OLDU"

Boynuna soğanları kolye yapan ve elinde "Soğanın cücüğü mü, 418 milyar dolar soyanın cücüğü mü" yazılı pankartla Ümraniye'den mitinge gelen Erol Timurçelik, soğanın bir simge olduğunu söyledi. Yurttaş, "Ülkemizdeki ekonomik sıkıntıyı simgeleyen bir yiyeceğimiz soğan. Maalesef soğan, altın kadar değerli oldu. Bunun gibi birçok yiyecekler sayabiliriz. Tayyip Erdoğan'ı devirecek olan soğan, patates olacak" dedi.

"ERDOĞAN ŞU AN DÜNYADA SIRALI ZENGİNLERDEN BİRİDİR"

Soğanlardan yaptığı kolyeye bir de alyans yüzük takan yurttaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzüğün simgesi bu ülkeyi yöneten iktidar '4 y' ile geldi. Ben de diyorum ki yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar bunlarla mücadele etme ama Sayın Erdoğan bu ülkeye geldiğinde tek yüzüğünü gösterdi. 'Tek servetim yüzüktür' dedi. 'Bunun üzerine eğer ikinci bir yüzüğüm olursa ben hırsızlık yapmışımdır, haram yemişimdir' dedi ama gördüğümüz gibi Erdoğan şu an dünyada sıralı zenginlerden biridir. İnşallah 14 Mayıs'ta karanlıkta bir ışık göreceğiz. Bu yüzden soğanları takarak bir eylem girişimi içerisinde bulunmak için buradayım. Şu an 3 çocuğum var. Geçici olarak boya badana işlerine gidiyorum Ben Türk Telekom'da alt yapı müteahhidiyim, maalesef bu hale düştük ama utanmıyorum. Mücadeleye devam, çocuklarımızın geleceğimiz için, çocuklarımızın geleceği için."

"HASTANELER ÇÖKMÜŞ VAZİYETTE"

Engelli ve emekli olduğunu belirten bir başka yurttaş ise "Kılıçdaroğlu sayesinde 2 bin lira verilen para bile bizim için ilaç oldu. Ben engelleyim, doktorlardan fazla faydalanamıyorum. Gittiğim zaman bakılmıyorum. Hastaneler o kadar çökmüş vaziyetteki şifa bulamıyoruz. Onun için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımız olacak, bu sistemler düzeltilsin istiyorum" diye konuştu.

"EMEKLİLER ÖLÜM SINIRINDA YAŞIYORLAR"

Emekli bir yurttaş da "Biz Emekliler olarak buraya destek vermeye geldik. Çünkü emekliler bugün ölüm sınırında yaşıyorlar. Yaşamıyorlar yani kısacası. Bizi yok sayanları biz de sandıkta yok sayacağız. Bireysel olarak seçtiklerimizin zenginleşirken biz onların yoksullaşan kitlesi olmayacağız. Emekliden iktidara oy falan yok" dedi.