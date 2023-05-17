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Millet İttifakı liderleri CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi

Millet İttifakı liderleri CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi

Politika Haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Merkezi binasına geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Merkezi binasına geldi.

Millet İttifakı'nın 5 lideri, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Saat 15.15'te parti binasının otoparkından giriş yapan liderler, basına kapalı bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantının ardından 6 liderin imzasının bulunduğu ortak yazılı açıklama yapılması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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