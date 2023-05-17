Millet İttifakı liderleri CHP'de bir araya geldi (2)
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TOPLANTI YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRDÜMillet İttifakı liderlerinin CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi.
TOPLANTI YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRDÜ
Millet İttifakı liderlerinin CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Akşener, Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu ve Uysal, araçlarıyla otoparktan çıkarak CHP'den ayrıldı. Seçim sonuçları ve 2'inci turda izlenecek seçim politikalarının değerlendirildiği toplantının ardından açıklama yapılmadı.
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023