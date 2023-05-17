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Millet İttifakı liderleri CHP'de bir araya geldi (2)

Millet İttifakı liderleri CHP'de bir araya geldi (2)

Politika Haberleri

TOPLANTI YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRDÜMillet İttifakı liderlerinin CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi.

TOPLANTI YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRDÜ

Millet İttifakı liderlerinin CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Akşener, Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu ve Uysal, araçlarıyla otoparktan çıkarak CHP'den ayrıldı. Seçim sonuçları ve 2'inci turda izlenecek seçim politikalarının değerlendirildiği toplantının ardından açıklama yapılmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Elif Er - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı Politika Haberler

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