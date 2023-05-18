Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Millet İttifakı Kampanya Koordinasyon Kurulu Toplandı

Millet İttifakı Kampanya Koordinasyon Kurulu Toplandı

Politika Haberleri

DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve CHP yetkililerinden oluşan Millet İttifakı Kampanya Koordinasyon Kurulu toplandı. Toplantıda ikinci tur kampanyası için koordinasyonun nasıl sağlanacağı görüşüldü.

DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve CHP yetkililerinden oluşan Millet İttifakı Kampanya Koordinasyon Kurulu toplandı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci tur kampanyası ile ilgili koordinasyonun nasıl sağlanacağı ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin tüm il ve ilçe başkanlarının koordineli bir şekilde ikinci tur kampanyası için nasıl çalışılacağı belirlenerek, örgütlere iletildi.

Kaynak: AA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı Demokrat Parti Deva Partisi Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title