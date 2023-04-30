Millet İttifakı İzmir'de miting düzenledi (2)

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'taki seçimlerin kavgayı değil ülkede barışı ve kucaklaşmayı sağlayacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'taki seçimlerin kavgayı değil ülkede barışı ve kucaklaşmayı sağlayacağına inandığını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Kordon Boyu'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, İzmir'in kuruluşun ve kurtuluşun kenti olduğunu vurguladı.

Katılımcıların "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" tezahüratına "Benim umudum sizlersiniz. Beraber Türkiye'nin içine düştüğü bu durumdan Türkiye'yi çekip çıkarmamız birlikte olacak." karşılığını veren Kılıçdaroğlu, ne olursa olsun tüm engelleri yıkacağını ve "Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacağını" söyledi.

Kılıçdaroğlu, seçilmeleri halinde hiçbir ayrım yapmayacaklarını ve 85 milyonu kucaklayacaklarını kaydederek, "Oy versin vermesin, kim haksızlığa uğradıysa Bay Kemal onun yanında olacaktır. Çünkü adalet kavramını büyütmemiz lazım. Adalet her yerde olmalı. Bunu sağlayacağız." dedi.

İzmir'de 215 bin 650 gencin bu seçimde ilk kez oy kullanacağını aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu seçimler gençlerin kendilerini göstermeleri gereken seçimlerdir. Bu seçimler demokrasiyi yeniden inşa etme, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği, kadın erkek eşitliğini sağlama seçimidir. Bu seçim kavga değil barışmayı sağlama seçimidir. Bu seçimler kucaklaşma seçimidir. Bu seçimler Türkiye'ye demokrasiyi getirme seçimidir. 5 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. Gençlerimiz tarihe bir not düşecekler."

Gençlerin umutsuzluk içinde olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, "Sizin hayaliniz Bay Kemal'in hedefi olacak. Onların tamamını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Mitingin sonunda Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları ile Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkanları, eşleriyle halkı selamladı.

(Bitti)