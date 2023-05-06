Millet İttifakı İstanbul mitinginde konuşan Gültekin Uysal: '14 Mayıs darbeyse sizin vazifeniz darbeyi önlemek'

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Millet İttifakı'nın İstanbul mitinginde; "Şimdi birileri çıkmış diyor ki ' 14 Mayıs bir darbe girişimidir.' Bir İçişleri Bakanımız var çıkmış aynen böyle diyor. Darbeyse sizin vazifeniz darbeyi önlemek. Seçimleri iptal mi edeceksiniz? O yüzden bunların düşünceleri, zihin dünyaları ortaya döküldü. Türkiye'ye dair, demokrasiye dair, hukuka dair, bu milletin kalkınmasına dair hiçbir hayalleri yok" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul Maltepe'de miting düzenledi. Mitinge, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

"14 MAYIS 2023 MİLLETİN YENİDEN KADERİNE HAKİM OLACAĞI BİR GÜN OLACAK"

Mitingde konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, şunları söyledi:

"14 Mayıs 2023 milletin yeniden kaderine hakim olacağı bir gün olacak Allah'ın izniyle. Türkiye'yi kendilerini vazgeçilmez zannedenlere, kendi varlıklarını kaçınılmaz bir kadere dönüşmek için Türkiye'yi risklere mahkum edenlere, bu büyük ülkenin kaynaklarını 85 milyona değil de bir avuç insana sunanlara karşı elbette ne diyeceğiz? Yeter diyeceğiz. Çünkü dünya hızla değişiyor. Zaman hızla akıyor. İşte bu 14 Mayıs'ı çağın ritmini yakalayacağımız bir gün haline getirmek durumundayız. Aziz İstanbullular, değerli vatandaşlarım bugüne bir günde gelmedik. Güzel bir söz var; 'bir anın arkasında asırlar vardır' diye. İşte bu noktaya yürüne yürüne, mücadele edile edile, emek verile verile, alın teri akıtıla akıtıla sizler getirdiniz. ve işte bugün bu an bunu taçlandırma günüdür. Sadece 4-5 yıllık bir siyasi dönemi değil 20 yıllık bir iktidar dönemini değil bir buçuk asırdır sürdüre geldiğimiz gelişim çizgisi içerisinde bir devri kapatıyoruz.

"TÜRK-İŞ AÇLIK SINIRINI AÇIKLIYOR DA BİZ BU ÜLKENİN KAYNAKLARINI KENDİSİ İÇİN BEYTÜLMAL ZANNEDENLERİN TOKLUK SINIRINI AÇIKLAYAMIYORUZ"

Bu büyük ülke tarihi fırsatları kaçıramaz. Çağın bize emrettiği demokrasisine, hukukuna, eğitim sitemine, ekonomisine bu çağın icap ettirdiği derinliği katmak zorundayız. Ama bugün milyonlarca insanımız eğer sefalet içinde ise bunun sorumluluğu elbette yönetenlerdedir. Yakında TÜRK-İŞ yoksulluk ve açlık sınırını açıkladı. Türkiye'de açlık sınırı 10 bin 135 lira. TÜRK-İŞ açlık sınırını açıklıyor da biz bu ülkenin kaynaklarını kendisi için beytülmal zannedenlerin tokluk sınırını açıklayamıyoruz. Onların tokluk sınırını bilmiyoruz. Onların tokluk sınırını bilsek bir şey söyleyeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılını bile anlamlandıramıyoruz. Niye? Cumhuriyet ve demokrasiye lafzen inananlar var ruhen inanmıyorlar. Demokrasi ve hukuk onların lehine işliyorsa kabulleri, lehlerine işlemiyorsa kabullerine değil.

"14 MAYIS DARBEYSE SİZİN VAZİFENİZ DARBEYİ ÖNLEMEK. SEÇİMLERİ İPTAL Mİ EDECEKSİNİZ?"

Şimdi birileri çıkmış diyor ki '14 Mayıs bir darbe girişimidir.' Bir İçişleri Bakanımız var çıkmış aynen böyle diyor. Darbeyse sizin vazifeniz darbeyi önlemek. Seçimleri iptal mi edeceksiniz? O yüzden bunların düşünceleri, zihin dünyaları ortaya döküldü. Türkiye'ye dair, demokrasiye dair, hukuka dair, bu milletin kalkınmasına dair hiçbir hayalleri yok. 21 yılın sonunda Sayın Erdoğan seçim beyannamesini açıkladı. Milletimize ne vaat ediyor değerli İstanbullular? Kendisiyle beraber kurumsal hale gelmiş mülakatı kaldıracağını taahhüt ediyor. Neyi taahhüt ediyor? Bozduğu ekonomiyi 2022 şartlarına getirmeyi taahhüt ediyor. Neyi taahhüt ediyor? İktidar dönemince sayısını bile bizim hatırlayamadığımız imar affı çıkmış şimdi imar aflarını yasaklamayı taahhüt ediyor. Geldikleri noktada söz bitmiş. Yalanları da bitmiş."