Millet İttifakı Genel Başkanları Toplantısı Sona Erdi

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarının toplantısı sona erdi. Toplantının gündem maddesi seçim sonuçlarıydı. Liderler toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapmadı.

Millet İttifakı'nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Gelecek Partisi'nin genel başkanlarının toplantısı sona erdi.

Millet İttifakı'nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Gelecek Partisi'nin genel başkanlarının Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez binasında gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 1 saat 15 dakika sürdü. Toplantının gündem maddesinin ise seçim sonuçları olduğu öğrenildi.

Öte yandan liderler, toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapmazken, sırasıyla CHP Genel Merkez binasından ayrıldı. - ANKARA

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023