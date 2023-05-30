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Millet İttifakı devam edecek mi?

Politika Haberleri

CHP kontenjanından girerek temsil ettiği oranın çok üzerinde milletvekili sahibi olmayı başaran Demokrat, Deva ve Gelecek Partileri, Meclis'te önemli oranda nüfuz sahibi olacak. Akıllardaki en önemli soru ise, Millet İttifakı Mart 2024'teki yerel seçimlerde birlikte hareket edecek mi?

CHP kontenjanından girerek temsil ettiği oranın çok üzerinde milletvekili sahibi olmayı başaran Demokrat, Deva ve Gelecek Partileri, Meclis'te önemli oranda nüfuz sahibi olacak. Akıllardaki en önemli soru ise, Millet İttifakı Mart 2024'teki yerel seçimlerde birlikte hareket edecek mi?

Kaynak: DailyMotion.com / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı Milletvekili Politika Haberler

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