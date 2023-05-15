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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 'Oyumuzun yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazlarla sistemi bloke...

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Oyumuzun yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazlarla sistemi bloke...

Politika Haberleri

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Oyumuzun yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazlarla sistemi bloke ediyorlar.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Oyumuzun yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazlarla sistemi bloke ediyorlar. Ankara'da 300, İstanbul'da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Politika Haberler

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