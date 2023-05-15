Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Oyumuzun yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazlarla sistemi bloke ediyorlar.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Oyumuzun yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazlarla sistemi bloke ediyorlar. Ankara'da 300, İstanbul'da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var." - ANKARA