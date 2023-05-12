Millet İttifakı Ankara mitinginde Uysal ve Kılıçdaroğlu konuştu

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Millet İttifakı'nın Ankara mitinginde, "Cemrelerin toprağa, havaya, suya düştüğü günlerdeyiz. İşte gençlerin seçimi işte kadınlarımızın seçimi Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta cemre olarak, milletin yarınlarını aydınlatmak için o sandıklara elbette düşeceğiz. Çok söze hacet yok milletin kendi kaderine hakim olduğu bir gün olma umuduyla herkesin hukukundan emin olduğu güzel yarınların arifesindeyiz" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün planlı son mitingini Ankara Tandoğan'da yaptı. Mitinge, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

"TÜRK-İŞ VATANDAŞIMIZIN YOKSULLUK SINIRINI BELİRLEDİ. 10 BİN 135 LİRA AMA BU İKTİDARDAKİLERİN GÖZLERİ DOYMAZ, KARINLARI DOYMAZ OLANLARIN TOKLUK SINIRINI BİLMİYORUZ"

Mitingde konuşan Uysal şunları söyledi:

"Kıymetli Ankaralılar bir büyük güne yaklaşıyoruz. Cumhuriyetin kuruluşuna şahitlik etmiş Ankara bir yeni dönemi açmaya hazır mı? Belki de Türk demokrasisinin en zor sınavıyla karşı karşıyayız. Birileri milletin önüne duvarlar örmek istiyor. Birileri iktidar sahipleri insanımızın arasına duvarlar örmek istiyor. Ama nafile çabalar. Milletin önüne duvarlar örülmez. Milletin iradesi deler de geçer yıkar da geçer. Bir jeliboncu vardı, yok artık. Sadece sosyal medyadan tırmalanıyor. Şimdi asıl büyük vazife var. Türkiye'nin üzerinde Moğol istilasından bu yana gördüğümüz bu yağma hareketini bu rantiye düzenini bu kral atlı soygunu Ankaramız bitirmeye hazır mı? Allah'ın izniyle bitireceğiz. Allah'ın izniyle güzel günleri müjdeleyeceğiz. Yakınlarda TÜRK-İş milletimizin, vatandaşımızın yoksulluk sınırını belirledi. 10 bin 135 lira ama bu iktidardakilerin gözleri doymaz, karınları doymaz olanların tokluk sınırını bilmiyoruz. İşte onlara bir set çekmek ve nimeti de külfeti de eşit ve ortak payda da paylaşacağımız o güzel yarınları müjdelemek isterim.

"14 MAYIS'TA CEMRE OLARAK MİLLETİN YARINLARINI AYDINLATMAK İÇİN O SANDIKLARA ELBETTE DÜŞECEĞİZ"

Cemrelerin toprağa, havaya, suya düştüğü günlerdeyiz. İşte gençlerin seçimi işte kadınlarımızın seçimi, Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta cemre olarak milletin yarınlarını aydınlatmak için o sandıklara elbette düşeceğiz. Çok söze hacet yok milletin kendi kaderine hakim olduğu bir gün olma umuduyla herkesin hukukundan emin olduğu herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu güzel yarınların arifesindeyiz. Az kaldı o güzel yarınları hep beraber aydınlatacağız."