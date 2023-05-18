Millet İttifakı Adana'da ortak basın açıklaması yaptı

CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, iktidar değişikliği gerektiğini vurgulayarak, '2'nci tur öncesi tüm yalan ve iftiralara karşı halkımızın doğru bilgilere ulaşması için daha fazla çalışacağız' dedi.

ADANA'da Millet İttifakı'nda bulunan partiler adına ortak basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, ülkedeki sorunların giderilmesi için iktidar değişikliği gerektiğini vurgulayarak, "2'nci tur öncesi tüm yalan ve iftiralara karşı halkımızın doğru bilgilere ulaşması için daha fazla çalışacağız" dedi.

Millet İttifakı'nda bulunan partilerin il başkanları, belediye başkanları, milletvekilleri ve parti üyeleri bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda grup adına ortak basın açıklamasını okuyan CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminde milletin hiçbir adaya 1'inci turda yönetim yetkisi vermediğini belirtti. Çelebi, 2'nci turda Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zafere uzanacağını kaydetti.

'MİLLET İTTİFAKI, TÜRKİYE'NİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜDÜR'

Ülkedeki sorunların giderilmesi için iktidar değişikliği gerektiğini kaydeden Çelebi, şunları söyledi: 'Millet İttifakı Türkiye'nin birleştirici gücüdür. Bu ittifakın her ferdi şanlı kurtuluş mücadelesi veren, işgaldeki toprağı bizlere vatan yapan Mustafa Kemal Atatürk ve onun mücadele arkadaşlarının varisleridir. Din ve vicdan özgürlüğünü, Misak-i Milli sınırlarını, ülkenin bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü savunan, ülkenin sorunlarını bilen, çözümleri için çalışan, vatandaşın huzur ve refahını düşünen bir demokrasi ittifakıdır. 2'nci tur öncesi tüm yalan ve iftiralara karşı halkımızın doğru bilgilere ulaşması için daha fazla çalışacağız. Türkiye'yi bu baskı ve korku ikliminden kurtarıp, fikirlerin özgürce ifade edildiği, yaşam tarzlarına ve her türlü inanca saygı duyulduğu özgür bir toplum haline getireceğiz.' (DHA)

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023