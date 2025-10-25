Miletvekili Hatipoğlu: "Ev sahibi olmak artık Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü sosyal adımlarından biri"

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 'Ev Sahibi Türkiye Yüzyılın Konut Projesi' ile ilgili olarak, "Ev sahibi olmak artık bir hayal değil, Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü sosyal adımlarından biri" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 'Ev Sahibi Türkiye Yüzyılın Konut Projesi'ni duyurarak ayrıntıları paylaştı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da projeyle ilgili bir açıklamada bulundu. Milletvekili Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmış olduğu açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu adım adım gerçeğe dönüşüyor. 81 ilde 500 bin yeni sosyal konutla, yuva sahibi olma hayali kuran yüz binlerce vatandaşımıza umut doğuyor. Ev sahibi olmak artık bir hayal değil, Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü sosyal adımlarından biri. İnsana değer veren, milletiyle büyüyen bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam Hayırlı olsun Türkiye'm!" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR