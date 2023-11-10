Milas'ta Atatürk'ü Anma Programı Gerçekleştirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle düzenlenen program gerçekleşti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde, Milas halkı, onun aziz hatırasını yaşatmak için bir araya geldi. Protokolün katımıyla gerçekleştirilen törende çelenk sunumu yapıldı. Tören, saat 09.05'te tüm yurtta olduğu gibi Milas'ta da siren sesleriyle başladı. Sirenlerin çalmasıyla birlikte, sokaklarda, iş yerlerinde, okullarda, resmi dairelerde, kısacası her yerde hayat durdu. Bu iki dakikalık Saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu. Törene katılımın yoğun olduğu gözlemlendi. - MUĞLA