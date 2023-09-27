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Milas'ta 111 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 111 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda çok sayıda göçmen olduğunu tespit etti. Yakalanan göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.