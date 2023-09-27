Milas'ta 111 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 111 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda çok sayıda göçmen olduğunu tespit etti. Yakalanan göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Muğla'nın Milas ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 111 düzensiz göçmen yakalandı.
Bozbük Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok sayıda düzensiz göçmenin ormanlık alandaki bölgede olduğunu belirledi.
Yapılan çalışma sonucunda ekiplerce yakalanan 111 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Düzensiz göçmenleri para karşılığı yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.