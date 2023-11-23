MIKTA 9. Parlamento Başkanları Toplantısı Sonrası Ortak Bildiri İmzalanamadı

MIKTA ülkeleri arasında gerçekleştirilen 9. Parlamento Başkanları Toplantısı sonrasında imzalanması beklenen ortak bildiri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve ateşkes çağrısı yapmak amacıyla hazırlanmıştı. Ancak Avustralya'nın itirazı nedeniyle bildiri yayımlanamadı.

MIKTA 9. Parlamento Başkanları Toplantısı sonrasında imzalanması beklenen ortak bildiri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında "sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların kınanması talebi" ile "Gazze'de ateşkes çağrısı"na, Avustralya'nın itirazı nedeniyle yayımlanamadı.

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 9. Parlamento Başkanları Toplantısı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Endonezya Temsilciler Meclisinin ev sahipliğinde Cakarta'da gerçekleştirildi.

"Küresel Yönetişim Mercek Altında: Parlamento Nasıl Hareket Etmeli?", "Taahhüt ve Sorumlulukların Ötesinde İklim Eylemleri" ve "Gençliğin Gücünden Yararlanmak: Daha İyi bir Gelecek" başlıklı oturumların yapıldığı toplantıda ana gündem, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar oldu.

Toplantı sonunda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında uluslararası camianın "sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırıları kınaması" ve "ateşkes çağrısı"nı içeren ortak bir bildiri hazırlandı.

Bildiri, Avustralya'nın itirazı üzerine, mutabık kalınan konular bir paragrafta, farklı görüşler ise ikinci paragrafta olacak şekilde yeniden kaleme alındı.

Avustralya'nın, ikinci metne de itiraz etmesi üzerine ortak bildiri, "toplantı sonrası dönem başkanı açıklaması"na dönüştü. Söz konusu açıklama, ev sahibi ve MIKTA Dönem Başkanı, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani tarafından yapıldı.

Kurtulmuş'un teklif ettiği görüşlere yer verildi

Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Maharani, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un teklif ettiği görüşlere de yer vererek yaptığı açıklamada, dünyanın, küresel barış, güvenlik ve istikrarı etkileyen büyük çalkantılar yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Maharani, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan insani felaket, Ukrayna'daki savaş, Myanmar'daki durum ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin oluşturduğu nükleer tehdit de dahil olarak Kore Yarımadası'ndaki güvenlik tehditleri başta olmak üzere mevcut çok taraflı sistemin bu meselelere çözüm yolu aramada daha fazlasını yapması gerektiği ifade etti.

Gazze Şeridi'nde felaket boyutundaki insani durumdan ve bunun başta çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olmak üzere siviller üzerindeki sonuçlarından ciddi endişe duyduklarını vurgulayan Maharani, Gazze'deki hastaneler ve diğer tıbbi tesisler ile bunların ulaşım araçları ve ekipmanları da dahil olmak üzere tüm sivil ve insani tesislere, okullara, ibadethanelere ve Birleşmiş Milletler tesislerine, uluslararası insancıl hukuka uygun olarak saygı gösterilmesini ve bu tesislerin korunmasını istedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, oturumlardaki önceliği Filistin oldu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, MIKTA Parlamento Başkanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda, Filistin ve Gazze'de yaşanan insani dramlara dikkati çeken konuşmalar yaptı.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne rastlayan bu toplantıda Kurtulmuş, "Üzülerek ve utanarak ifade ediyorum, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde şu anda 5 bini aşkın çocuğun Gazze'de öldürüldüğünü biliyoruz. ve maalesef uluslararası camia olarak bunu durdurmak için hiçbir şey yapamıyoruz. İnanır mısınız, sözün bittiği yerdeyiz, uykularımızın kaçtığı noktadayız." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Orta Doğu'da yaşananların, uluslararası sistemin artık çalışmadığını gösteren en acı örneklerden biri olduğunun da altını çizerek, "Koskoca Birleşmiş Milletlerin Genel Sekreteri Guterres, Refah Sınır Kapısı'ndan içeri sokulmamıştır. Daha ne olsun? Bu, Birleşmiş Milletlerin artık yırtılıp çöp tenekesine atıldığının alenen ilanıdır." dedi.