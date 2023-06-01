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Mike Pence, 2024 başkanlık seçimlerine aday olacak

Mike Pence, 2024 başkanlık seçimlerine aday olacak

Politika Haberleri

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, gelecek hafta 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını duyurması bekleniyor. Pence, Iowa eyaletinde yapacağı bir konuşmada, Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını duyurarak, başkanlık kampanyasına başlayacak. Ancak anketlerde Trump ve diğer Cumhuriyetçi aday Ron DeSantis'in ardından en popüler isim olarak öne çıksa da, Pence'in desteği yüzde 5 seviyesinde.

NEW Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, gelecek hafta 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını duyurması bekleniyor.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcısı Pence, 7 Haziran'da Iowa eyaletinde yapacağı bir konuşmada, gelecek yıl düzenlenecek başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını duyurarak, başkanlık kampanyasına başlayacak.

"Eski patronu" Trump'a rakip olacak Pence, anketlerde Trump ve diğer Cumhuriyetçi aday Ron DeSantis'in ardından en popüler isim olarak öne çıkıyor.

Ancak Morning Consult tarafından 26-28 Mayıs tarihlerinde yapılan ankete göre, Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 56'sı Trump'ı, yüzde 22'si DeSantis'i desteklerken, Pence'in desteği yüzde 5 seviyesinde.

Halihazırda Cumhuriyetçi Parti'den adaylıklarını duyuran diğer isimler arasında eski ABD BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, genç multimilyoner Vivek Ramaswamy, iş insanı Perry Johnson, muhafazakar siyahi radyo sunucusu Larry Elder, Senatör Tim Scott ve siyasetçi Asa Hutchinson gibi isimler yer alıyor.

Demokrat Parti'den ise Başkan Joe Biden, eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr. ve yazar Marianne Williamson, adaylıklarını resmen duyurmuştu.

Kaynak: AA / Tuğçenur Akgün - Politika

Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyetçi Parti Donald Trump Mike Pence Politika Haberler

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