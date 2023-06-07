Mike Pence, 2024 başkanlık seçimleri için çalışmalara başladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan yardımcılığı görevinde bulunan Mike Pence, 2024 seçimleri için çalışmalara resmen başladı. Cumhuriyetçi Parti adına başkanlık yarışına katıldığını duyuran Pence, paylaştığı tanıtım videosunda kampanya çalışmalarına başladığını resmen ilan etti.

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan yardımcılığı görevinde bulunan Mike Pence, 2024 seçimleri için çalışmalara resmen başladı.

Cumhuriyetçi Parti adına başkanlık yarışına katıldığını duyuran Pence, paylaştığı tanıtım videosunda kampanya çalışmalarına başladığını resmen ilan etti.

Pence, konuşmasında isim vermeden Trump'a karşı rekabet edeceğini ima ederek, "Farklı zamanlar farklı liderlik gerektirir." dedi.

Başkanlık yarışını "bir savaşa" benzeten Pence, ABD'nin Demokrat Başkanı Joe Biden ve yönetimini eleştirerek, "Kenarda kalmak kolay olurdu ama ben böyle yetiştirilmedim. Bu yüzden bugün, Tanrı'nın ve ailemin önünde ABD başkanlığına aday olduğumu duyuruyorum." dedi.

"Ben anayasayı seçtim"

Pence, bir videoyla adaylığını duyurmasından sonra gittiği Iowa eyaletinde 2024 başkanlık kampanyasının ilk konuşmasında 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla ilgili Trump'la arasında geçen konuşmaya yer verdi.

Mike Pence, "Amerikan halkı, o gün Başkan Trump'ın kendisi ile anayasa arasında seçim yapmamı istediğini bilmeyi hak ediyor. Şimdi seçmenler aynı seçimle karşı karşıya kalacak. Ben anayasayı seçtim ve her zaman da seçeceğim." ifadelerini kullandı.

"Bizimki özgürlüğe dayalı bir vizyon olacak. Amerikan halkını bölmeye çalışmayacağız." diyen Pence, Trump'ı kastederek, "Anayasayı hiçe sayan birinin asla başkan olmaması" gerektiğini söyledi.

Muhafazakarlık ve kürtaj kısıtlamalarına vurgu yaptı

Seçim programının ilk ayağında Evanjelik Hristiyanların güçlü olduğu Iowa eyaletindeki Cumhuriyetçi seçmene seslenen Mike Pence, "Donald Trump 2016'da cumhurbaşkanlığına aday olduğunda, bir muhafazakar olarak ülkeyi yöneteceğine söz verdi ve birlikte tam da bunu yaptık. Bugün böyle bir söz vermiyor." diye konuştu.

Pence, Trump'ın kürtaj kısıtlamalarına verdiği destekten geri çekildiğini, ülkenin uzun vadeli borç ve harcama sorunlarını çözme gibi bir planının olmadığını savundu.

Başkan adayı Pence, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla birlikte Trump'la yollarını ayırmıştı.

Cumhuriyetçi Partiden 2024 başkanlık seçimleri için Trump ve Pence dışında, dün yarışa katılan eski New Jersey Valisi Chris Christie, Florida Valisi Ron DeSantis, eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley, eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson ve Güney Karolina Senatörü Tim Scott da adaylık yarışını başlatmış bulunuyor.