ABD'li Senatör Lee: "Dışişleri Bakanı Rubio, Maduro'nun ABD tarafından tutuklandığını bildirdi"

Güncelleme:
ABD'li Senatör Mike Lee, Venezuela'ya yönelik saldırılarla ilgili Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesini paylaştı ve operasyonun meşruluğunu tartıştı.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, Venezuela'ya gerçekleştirilen saldırıyla ilgili ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştüğünü belirterek, "(Rubio) Bana Nicolas Maduro'nun cezai suçlamalarla ABD'de yargılanmak üzere ABD personeli tarafından tutuklandığını ve bu gece gördüğümüz operasyonun tutuklama emrini uygulayanları korumak ve savunmak için gerçekleştirildiğini bildirdi" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarının yankıları sürüyor. ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee'den sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştüğünü belirtti. Lee, "(Rubio) Bana Nicolas Maduro'nun cezai suçlamalarla ABD'de yargılanmak üzere ABD personeli tarafından tutuklandığını ve bu gece gördüğümüz operasyonun, tutuklama emrini uygulayanları korumak ve savunmak için gerçekleştirildiğini bildirdi" ifadelerini kullandı. ABD'nin Venezuela operasyonunun Anayasa kapsamında meşru olarak değerlendirilebileceğini savunan Lee, "Bu eylem, büyük ihtimalle ABD Anayasası'nın 2. maddesi uyarınca Başkan'ın ABD personelini muhtemel veya yakın bir saldırıdan koruma yetkisi kapsamında değerlendirilebilir" dedi.

ABD operasyonunun meşruluğunu sorgulamıştı

Lee önceki paylaşımında ABD'nin Venezuela operasyonunun meşruluğunu sorgulayarak, "Savaş ilanı veya askeri güç kullanma yetkisi olmaksızın bu eylemi anayasal olarak haklı çıkarabilecek herhangi bir gerekçe olup olmadığını öğrenmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

