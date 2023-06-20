Mardin'in Midyat ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında "Midyat İl Olsun" çalıştayı yapıldı.

Midyat Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen çalıştayda, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik ilçeyle ilgili bir sunum yaptı.

Çalıştayda daha sonra divan kurulu oluşturuldu.

Belediye Başkanı Şahin başkanlığında oluşturulan divan kurulunda, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, MHP Midyat İlçe Başkanı Fırat Özel, HÜDA PAR Midyat ilçe Başkanı İsa Altunkaynak, Midyat Ziraat Odası Başkanı Abdulhalim Gümüş de yer alıyor.

Belediye Başkanı Şahin, yaptığı konuşmada, kadim ilçe Midyat'ın geçmişten günümüze birçok medeniyetin izlerini barındırdığını söyledi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Midyat, Müslümanı, Süryani, Ezidi, Türk, Kürt ve Arap yaşayanlarıyla dünyaya adeta bir hoşgörü dersi vermektedir. Bütün görkemiyle ayakta duran, tarihe tanıklık eden, açık hava müzesi ve film platosunu andıran dinler ve diller kenti ilçemiz Midyat, cazibesiyle gerek yurt içi gerekse de yurt dışından gelen turistleri büyülemektedir. Midyat demek, medeniyet, hoşgörü, kardeşlik, turizm, vizyon, gelişmişlik, proje şehri demektir. Midyat coğrafi özellikleri, nüfusu, ekonomik koşullarıyla, kültürel zenginlikleriyle il olmayı hak ediyor. 1869 yılında da Midyat'ın il olması yönündeki kararı arşivlerden çıkardık. 154 yıl önce il olması kararı verilen Midyat'ımızın yeniden il olma hayalinin gerçek olması için yıllarca mücadele ettik, emek verdik. Bu hayalimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki 'Türkiye Yüzyılı'nda gerçekleşecek. Midyat il olmaya hazır."

Çalıştaya, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, geçmiş dönem belediye başkanları, kanaat önderleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.