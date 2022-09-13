Miçotakis'in Macron'un kağıdına bakmaya çalışması dikkat çekti Politika Haberleri Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in basın toplantısı sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kağıdına bakmaya çalışması dikkat çekti. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in basın toplantısı sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kağıdına bakmaya çalışması dikkat çekti. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Fransa'ya resmi ziyarette bulundu. Başbakan Miçotakis ziyareti çerçevesinde başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşme öncesi basın toplantısı düzenledi. Macron'un konuşma yaptığı sırada Miçotakis'in sıklıkla Macron'un kağıdına bakmaya çalıştığı görüldü. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Yunanistan Fransa Paris Politika Güncel Haberler

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