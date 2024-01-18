MHP Zonguldak'ta beş İlçe Belediye Başkan adayını açıkladı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Zonguldak'ta Kdz. Ereğli, Devrek, Çaycuma, Alaplı ve Gökçebey ilçeleri için beş İlçe Belediye Başkan adayını açıkladı. Adaylar şunlardır: Kdz. Ereğli: İlkay Özdemir, Devrek: Erol Kaplan, Çaycuma: Semih Aydın, Alaplı: İsmail Öztürk ve Gökçebey: Atakan Çiçek.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak'ta beş İlçe Belediye Başkan adayı açıklandı.
MHP'nin adayları şöyle; Kdz. Ereğli: İlkay Özdemir, Devrek: Erol Kaplan, Çaycuma: Semih Aydın, Alaplı: İsmail Öztürk ve Gökçebey Atakan Çiçek. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika