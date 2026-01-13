Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinde sakınca yoktur

SONRAKİ TOPLANTI HAFTAYA YAPILACAK

Toplantı yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Toplantının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldız, "Bir sonraki toplantı önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba günü olacak. Son toplantı olmayacak; ama müthiş bir uyum içerisinde gidiyoruz. Şimdilik sorun yok" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise komisyon çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, Yeni Yol Parti Grup Başkanı Bülent Kaya komisyonun önümüzdeki hafta yeniden toplanacağını belirtti.