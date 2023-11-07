MHP Van İl Başkanı İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Güngöralp, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, hiçbir insani ve ahlaki değeri dikkate almadan Gazze'de yaptığı katliamı lanetlediklerini belirtti.

Gazze'deki halkın, çocuk, kadın ayrımı yapılmadan günlerdir bombalandığını ifade eden Güngöralp, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2,5 milyon insan açlığa ve susuzluğa mahkum ediliyor. Saldırılardan, hastaneler camiler ve kiliseler de nasibini alıyor. ABD ve Avrupa ülkeleri, canlı yayınlanan bu katliamı seyrediyor, seyretmekle kalmayıp destekliyor. Birleşmiş Milletler denilen köhnemiş yapının karar ve yaptırım organları kilitlenmiş, ABD'nin vetosuyla geçici ateşkes ilanı dahi yapılamamıştır. Türkiye, bu konuda elindeki tüm imkanları sonuna kadar kullanmakta ve mağdur Filistin halkının yanında yer almaktadır. Partimiz de sonuna kadar bu politikaları desteklemektedir. Gazze'yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek, bize ecdadımızın mirasıdır."