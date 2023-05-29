MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Seçim Açıklaması

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güngöralp, yaptığı açıklamada, sonuçların hayırlı olmasını dileyerek, kazananın Türkiye ve Türk milleti olduğunu belirtti.

Seçimlerin kent genelinde huzur içinde tamamlandığını aktaran Güngöralp, "Özellikle MHP kadroları ve seçmeni adayı belli kararı net bir şekilde sandığa giderek tarihin üzerlerine yüklediği sorumluluğun gereğini yerine getirmiştir. Sonuçların şehrimize, ülkemize ve tüm gönül coğrafyamıza hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

Türk milletinin büyük bir olgunluk içinde vatandaşlık gereğini yerine getirdiğini, rekor katılımla sandığa giderek tercihini yaptığını ifade eden Güngöralp, şunları kaydetti:

"Millet iradesinin üzerinde hiçbir irade kabul edilemez. Sandıktan çıkan sonuçlara yine demokrasinin gereği olarak istisnasız herkes saygı göstermek durumundadır. Millet bir kez daha 5 yıllığına ülkenin yönetimini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etmiştir. Erdoğan'ın öncülüğünde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının inşasına 28 Mayıs akşamı itibariyle başlanmıştır. Sonuçların bir kez daha hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum."