MHP Uşak İl Teşkilatında Genel Kurul Öncesi Adaylık Açıklandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Teşkilatında 30 Eylül'de yapılacak genel kurul öncesi, adaylığını açıklayan üçüncü isim Bekir Akağaç oldu.

MHP İl Teşkilatında 30 Eylül'de yapılacak genel kurul öncesi mevcut İl Başkanı Mevcut İbrahim Orman ve Tacettin Tacettinoğlu'nun ardından MHP'den 2 dönem belediye meclis üyeliği yapan Bekir Akağaç da adaylığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden adaylığını duyuran Bekir Akağaç, "30 Eylül tarihinde Milliyetçi Hareket Partimizin Uşak İl Kongresi gerçekleştirilecektir. Saygıdeğer Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin takdir ve talimatları, Teşkilat Başkanımız Edip Semih Yalçın beyefendinin oluru, dava arkadaşlarımızın yoğun teşvik ve destekleriyle mensubu olmaktan gurur duyduğum, yaşamım boyunca çeşitli kademelerinde görev yaptığım partimizin İl Başkanlığına adayım. Siz değerli dava arkadaşlarımın ve kamuoyunun bilgilerine sunar, kongremizin davamız, partimiz ve ilimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim" dedi. - UŞAK