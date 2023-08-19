MHP Turhal İlçe Kongresi Yapıldı

MHP Turhal ilçe kongresi, şeker fabrikası sinema salonunda gerçekleştirildi. Kongrede saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan seçimi yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu ve yapılan konuşmaların ardından oy verme işlemi gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Yusuf Bayın aday olmazken, tek liste ile seçime giren Şenol Ayten Turhal İlçe Başkanı seçildi. Kongreye MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat İl Başkanı Mustafa İpek ve üyeler katıldı.