MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut: 'seçimin Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla seçilmesini umuyorum'

Bulut: "seçimin Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara fark la seçilmesini umuyorum"

TOKAT - Mazbatasını teslim alan MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara fark ile seçilmesiyle birlikte hayırlı bir şekilde neticelenmesini umuyor" şeklinde konuştu.

Tokat'tan 28. Dönem milletvekilliği seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Tokat milletvekili seçilen Yücel Bulut, Tokat Adalet Sarayında mazbatasını teslim aldı. Mazbatasını teslim alan Bulut, "Tokat'tan da bir kere daha, Tokat'ı temsil etme yetkisini hemşerilerimiz bizlere layık gördüler. Şimdi Allah nasip ederse ikinci tura 28 Mayıs'ta milletimiz cumhurbaşkanımızın seçimi ile ilgili sandığa gidecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığı makamı belirlenecek. Biz bu seçiminde barışla, demokratik ahlak içerisinde ve Türkiye Milletinin birlik ve beraberliğini koruyucu bir anlayış ile geçmesini umut ediyoruz. İnşallah sonucunda sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara fark ile seçilmesiyle birlikte hayırlı bir şekilde neticelenmesini umuyor ve gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara fark ile seçilmesiyle birlikte hayırlı bir şekilde neticelenmesini umuyor ve gayret ediyoruz"

Mazbatasını teslim alan Yücel Bulut ikinci tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla kazanacağını belirterek" Tokat'tan da bir kere daha, Tokat'ı temsil etme yetkisini hemşerilerimiz bizlere layık gördüler. Şimdi Allah nasip ederse ikinci tura 28 Mayıs'ta milletimiz cumhurbaşkanımızın seçimi ile ilgili sandığa gidecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığı makamı belirlenecek. Biz bu seçiminde barışla, demokratik ahlak içerisinde ve Türkiye Milletinin birlik ve beraberliğini koruyucu bir anlayış ile geçmesini umut ediyoruz. İnşallah sonucunda sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara fark ile seçilmesiyle birlikte hayırlı bir şekilde neticelenmesini umuyor ve gayret ediyoruz. Tabi ki biz şu anda toplumda birinci tür seçimlerinden sonra çalışmalara devam ederken şunu görüyoruz ki sayın Cumhurbaşkanımıza karşı artan ciddi bir teveccüh var. İnşallah 28 Mayıs akşamında siyasi hayatında bugüne kadar almış olduğu en yüksek oy oranı ile cumhurbaşkanı seçileceğine olan inanç vatandaştan aldığımız görüş ve düşünceler bu sonuca işaret ediyor. Allah nasip ederse Türk Milleti için hayırlı ve birleştirici bir sonuç olacak. Türk Milleti barış içeresinde provokasyonlara gelmeksizin, gerilimlere teslim olmaksızın sandığa giderek demokratik hakkını kullanacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da açık ara bir şekilde tekrar cumhurbaşkanı seçilecek" diye konuştu.