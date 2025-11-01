Haberler

MHP, 'Terörsüz Türkiye' İçin Etkinliklerine Devam Ediyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partilerinin 'Terörsüz Türkiye' hamlesinin toplumsal destek bulduğunu ve bu kapsamda düzenledikleri etkinliklerle toplumsal barışı hedeflediklerini açıkladı. Şu ana kadar 55 ilde 1435 etkinlik gerçekleştirildiğini belirten Yalçın, hedeflerinin toplumun tüm kesimlerine ulaşmak olduğunu vurguladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Partimizce düzenlenen etkinliklere gösterilen büyük toplumsal teveccüh, 'Terörsüz Türkiye' hamlesinin halka mal olduğunun ve en geniş çerçevede kabul gördüğünün işaretidir. MHP, 'Terörsüz Türkiye' olgusu istikametindeki çabalarını nihai hedefe varılıncaya kadar durmaksızın sürdürecektir" dedi.

MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklama ile 'Terörsüz Türkiye' olgusunun devlet politikası haline gelmesinin ardından bu yönde yapılan hamlelerin toplumsal temellerinin de sağlamlaştırılması yönündeki girişimlerin arttığını belirtti. Partisinin, toplumsal barışın tesisi noktasında üzerine düşen görevi büyük sorumluluk bilinci içinde yerine getirdiğini aktaran Yalçın, "'Terörsüz Türkiye' olgusunu ilk günden itibaren toplumun bütün kesimlerine kalıcı olarak benimsetmek maksadıyla partimizce çok sayıda etkinlik düzenlenmekte ve hayata geçirilmektedir. Son olarak partimizin bütün kurul üyeleriyle milletvekillerinin; il, ilçe ve belde teşkilatlarının, belediye başkanlarının etkin olarak katıldığı geniş kapsamlı bir yeni faaliyet programı başlatılmıştır. Bu kapsamda, 24 Ekim'den itibaren düzenlenen 'Hayırlı Günler Komşum' temalı ziyaretler ve milletimizin bütün kesimleriyle buluşmanın sağlandığı 'Derdiniz Derdimizdir' konulu sohbetler, coşku ve heyecanla devam etmektedir. Ziyaret ve sohbet toplantılarında; il, ilçe, belde ve köylere varıncaya kadar yurdun dört yanında ev ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca esnaf, sivil toplum örgütleri ve halkın çeşitli kesimleriyle muhtelif mekanlarda bir araya gelinerek talep ve beklentiler kaydedilmektedir. 24 Ekim 2025 tarihinde başlattığımız yeni faaliyet ve çalışma programında bugüne kadar 55 il ve 599 ilçede toplam 1435 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bahse konu ziyaret ve sohbetlere milletimizce yoğun ilgi gösterilmektedir. Partimizce düzenlenen etkinliklere gösterilen büyük toplumsal teveccüh, 'Terörsüz Türkiye' hamlesinin halka mal olduğunun ve en geniş çerçevede kabul gördüğünün işaretidir. MHP, 'Terörsüz Türkiye' olgusu istikametindeki çabalarını nihai hedefe varılıncaya kadar durmaksızın sürdürecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
