MHP Tekman ilçe kongresi yapıldı

MHP Tekman ilçe kongresi yapıldı. İlçe Başkanı Galip Doğan yeniden ilçe başkanlığına getirildi. Tekman Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan ve tek aday olan ilçe başkanı Galip Doğan genel kurula katılan tüm delegelerin oyunu alarak güven tazeledi. Kongreye Genel Sekreter Erdal Aydın, İl Başkan Yardımcısı Durmuş İriç, İl Katip üyesi Hüsamettin Alyar, Fetullah Karataş ve Tekman Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Selahattin Karakoç ile partililer katıldı. MHP Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli genel kurula gönderdiği mesajında 'Gerek 14 Mayıs'ta ve gerekse 28 Mayıs'ta cumhur ittifakı büyük bir başarı elde etmiştir. İnşallah yerel seçimlerde de aynı başarıyı elde edeceğiz' ifadelerine yer verdi. - ERZURUM