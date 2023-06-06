MHP TBMM Grup Başkanvekilliklerine Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül getirildi

Milliyetçi Hareket Partisi TBMM Grup Başkanvekilliklerine Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül getirildi.

MHP TBMM Grup Başkanvekilliklerine Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül getirildi.

MHP TBMM Grup Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi TBMM Grup Başkanvekilliklerine Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül getirilmiş; TBMM Başkanvekilliğine İstanbul Milletvekili Celal Adan ile TBMM İdare Amirliğine Gaziantep Milletvekili Sermet Atay görevlendirilmiştir" denildi.