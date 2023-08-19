MHP Taşova İlçe 14. Olağan Kongresi Yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Taşova İlçe 14. Olağan kongresi, parti binasında yapıldı. Kongre, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Gündem maddelerinin yerine getirilmesinden sonra tek liste halinde yapılan seçimler sonucu Volkan Önal, MHP Taşova ilçe başkanlığına seçildi. Önal, seçimlerin ilçe, il ve ülke için hayırlı olmasını temenni ederek, parti yöneticilerine teşekkür etti.