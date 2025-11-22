MHP Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin, Terörsüz Türkiye Sürecine Destek Topladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır'ın Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin, ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Diyarbakırlı vatandaşlar, Terörsüz Türkiye sürecinde yaklaşımı nedeni ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tam destek verdi.

MHP Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin, tarihi ilçede esnaf ve vatandaşlarla tek tek görüşecek Terörsüz Türkiye süreci hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Esnaf ve vatandaşlardan tam destek alan Erdin "Bir daha Sur ilçesinde kötü olaylar yaşanmayacak" dedi. Esnaf ve vatandaşlar ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, "Arkasındayız, katılıyoruz ve inşallah barışı o bize getirecek" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye sürecinde Diyarbakır'da Bahçeli'ye büyük teveccüh oldu"

Şakir Erdin, özellikle Terörsüz Türkiye süreci döneminde Diyarbakır'da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye büyük bir teveccühün olduğunu dile getirdi. Erdin, "Kendilerinin yapmış olduğu açıklamada 'İmralı'ya heyet gönderilsin' denildiğinde Sur halkını kapı kapı dolaştık. Herkes genel başkanımıza büyük bir sevgi ve destek gösteriyor. Sürecin başarıya ulaşmasını umut ediyoruz. Tamamen herkes barışa inanıyor, özellikle Sur esnafı. Sur'a gelen yerli ve yabancı turistlerin bölgeyi görmesi için yapılan çalışmalarla birlikte, artık algıların kırıldığını ve herkesin barışa hazır olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Devletimizin ve milletimizin yanındayız"

Ayrıca hendek olaylarında Sur ilçesinde yıkılan Kurşunlu Caminin yanında, MHP İlçe Başkanlığı açan Şakir Erdin, böyle bir yerde başkanlık açmanın manevi duygulara çok iyi geldiğini ifade etti. Erdin, "Sur hendek olaylarında halkımızın yaşadığı acılar hala kalbimizde ve bugün bile izlerini görüyoruz. Sur'un bazı bölgelerinde o dönemden kalan kalıntılar duruyor, yaralarımız tam anlamıyla sarılmış değil. Örnek vermek gerekirse, bakın, bu alanlar hendeklerden kalan tahribatın izleridir. Buralar, Sur'umuzun tamamen zarar gördüğü, pek çok yarasının kapanmadığı yerlerdir. Hendek olayları sırasında oluk oluk kan akarken bazı insanlarımız bölgeden kaçmak zorunda kaldı, hatta ülke dışına gidenler oldu. Biz o gün buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak burada bir binamız var; burada üç hilalimiz, Türk bayrağımız dalgalanıyor. Devletimizin ve milletimizin yanındayız. Elimizden geldiğince bu yaraları sarmaya çalışıyoruz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığının burada açılmasının tek sebebinin de yaraların daha hızlı sarılması, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek ve daha güçlü şekilde hitap edebilmek olduğunu aktaran Erdin, şu ifadeleri kullandı:

"Buradayız ve kapılarımız sonuna kadar halkımıza açıktır. Bir daha bu tür acıların Diyarbakır'da, Sur'da yaşanmamasını umut ediyoruz. Cumhur ittifakı olarak, genel başkanımızın yaptığı açılımla birlikte Allah'ın izniyle bu olayları bir daha yaşamayacağımız inancıyla yolumuza devam ediyoruz." - DİYARBAKIR