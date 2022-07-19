MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 18. dönem eğitimleri ekimde başlayacak - Haberler

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MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 18. dönem eğitimleri ekimde başlayacak

AA - Esin Işık - Politika
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MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 18. dönem eğitimleri ekimde başlayacak

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 18. dönem eğitimleri ekim ayında başlayacak.

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 18. dönem eğitimleri ekim ayında başlayacak.

MHP'den yapılan açıklamada, okulun Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla çalışmalarına ara vermeden devam ettiği belirtildi.

Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç'ın başkanlığında faaliyet gösteren okulun 18. dönem programının belirlendiği ifade edilen açıklamada, başvuruların partinin resmi internet sitesi üzerinden alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, 11 hafta sürecek eğitime 40 yaşından gün almamış ve en az lisans mezunu müracaatçıların kabul edileceği, kabul için mülakatın 22-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

İlk derslerin Bahçeli tarafından verildiği okuldan bugüne kadar 602 öğrencinin mezun olduğu ifade edilen açıklamada, okul bünyesinde Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekillerinin yanı sıra, alanında uzman akademik camiadan isimlerin de dersler verdiği kaydedildi.

AA / Esin Işık - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Filiz Kılıç Siyaset Politika Haberler

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