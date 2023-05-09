MHP Sivas milletvekili adayı İpek: 'Zillet ittifakına bu millet fırsat vermeyecektir'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas 2. Sıra milletvekili adayı Av. İlker İpek, seçim çalışmaları çerçevesinde şehir merkezinde gezilerini sürdürdü.

MHP Sivas Milletvekili Adayı Av. İlker İpek, Merkez İlçe Başkanı Turan Gazi Yalçındağ, Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı Gökhan Karapınar ve beraberindeki teşkilat üyeleri ile birlikte Sivaslılarla bir araya gelerek, destek ve dua istedi. Bir oy Recep Tayyip Erdoğan'a, bir oy Milliyetçi Hareket Partisi'ne sloganıyla halkla bütünleşen Av. İlker İpek, Cumhur İttifakının kurulmasını ve ülkenin geleceği için önemini anlattı.

"Türk Milleti, milletin gerçek temsilcisi olarak Cumhur İttifakı'na sahip çıkacaktır"

Cumhur İttifakının nasıl oluştuğunu anlatan Av. İlker İpek, "Cumhur İttifakı 15 Temmuz'dan sonra meydanlarda, köprülerde bu milletin vatan millet sevgisiyle çarpan yüreklerin bir araya gelmesiyle oluştu. Karşıdaki zillet ittifakı gibi lüks otellerin restoranlarında, Amerikan büyük elçiliklerinde, İngiliz Büyükelçiliklerinde kurulmadı. Tamamen vatan sevgisinde yüreklerde oluştu Cumhur İttifakı. Türkiye biliyorsunuz 1946 sonrası çok partili sisteme geçtikten sonra 50-60 yıl boyunca koalisyonlar hükümetleriyle yönetildi. Ne oldu? Bu hükümetlerin en uzun ömrü 2,5 yıl ortalama ömrü de bir buçuk yıl süren, pazarlıklarla devam eden bu süreçte Türkiye maalesef çok zaman kaybetti. Ama cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldikten sonra sayın genel başkanımızın da cumhurbaşkanımızın yanında ve arkasında olmasıyla gördük ki bir büyükelçinin sözüyle bakanları görevden alınan bir devletten, on tane büyükelçinin açıklamasını bir gecede geri adım attırıldığı, güçlü bir Türkiye, Milli ve güçlü irade ve şuur geldi, bir birliktelik geldi. Tezkereye izin vermeyenlere inat, sınırımızın dışında istediğimiz anda operasyon yapan Azerbaycan'da Karabağ'da bir helikopter verilmeyen bir ülkede şu anda F-16 filomuzun bulunduğu İHA'larımızın SİHA'larımızın Karabağ'ın esaretten kurtarıldığını vesile olduğu bir Türkiye'ye ulaştık. Türk ve Türkiye düşmanlığı noktasında birleşmiş, başkaca hiçbir fikir ve gönül birliği olmayan zillet ittifakına, Rabbime inanıyorum ki 14 Mayıs'ta bu millet fırsat vermeyecektir. Türk Milleti, milletin gerçek temsilcisi olarak Cumhur İttifakı'na sahip çıkacaktır" dedi.

İpek, daha sonra sırasıyla Şems-i Sivasi Caddesi, Perakende Sebze Hali ve Tarihi Kent Meydanında vatandaşlarla bir araya gelerek 14 Mayıs'ta destek istedi. - SİVAS