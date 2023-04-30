MHP Sivas Milletvekili adayı İpek, hastaları ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Adayı Av. İlker İpek, Yıldızeli ilçesinde Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

MHP Sivas 2. sıra Milletvekili Adayı Av. İlker İpek, seçim çalışmaları çerçevesinde gönüllere dokunmaya devam ediyor. Av. İlker İpek, Yıldızeli temasları çerçevesinde ilk olarak Yıldızeli Devlet Hastanesini ziyaret etti. İlk olarak başhekim Mesut Acıöz'ü ziyaret eden Av. İlker İpek ve beraberindekiler, hastane hakkında bilgiler aldı. Hastane personeliyle görüşen İpek, çalışmalarında başarılar dileyerek tedavi görmekte olan hastalara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Halkımızla el ele gönül gönüleyiz"

İpek, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını bildiklerini söyleyerek, "MHP Milletvekili adayları olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Halkımızla her yerde el ele gönül gönüleyiz. Onların sorun ve sıkıntılarını yakından biliyoruz, onlardan dinliyoruz. Halkımız da Üç Hilal'e 3 Vekil konusunda destek verecek buna inanıyoruz. Öncelikli Bir oy Recep Tayyip Erdoğan'a, bir oy Milliyetçi Hareket Partisi'ne" dedi.

Öte yandan, İpek daha sonra Yıldızeli ilçesi Cuma Pazarını ve ilçe esnaflarını ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek personellere kolaylıklar diledi ve destek istedi. - SİVAS