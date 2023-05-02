MHP Sivas 2. Sıra milletvekili İpek şehri karış karış geziyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas 2. Sıra milletvekili adayı Av. İlker İpek, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Her kesimin takdirini toplayan İpek, vatandaşlardan ve esnaflardan tam destek alıyor.

Şehri karış karış gezen, esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdüren milletvekili adayı Av. İlker İpek, bu çerçevede gezilerine il merkezinde devam etti. İpek, Galericiler Sitesinde esnafları ve vatandaşları ziyaret etti. Daha sonra Sultanşehir Sanayi Sitesi'ne geçen İpek ve beraberindekiler burada da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İpek, 14 Mayıs seçimleri için dua ve destek istedi. Sivas'ta halkın talep ve beklentisinin fazla olduğuna dikkat çeken İpek, "Gerek çiftçimiz, gerek esnafımız kısaca tüm halkımız MHP kadrolarından büyük beklenti içerisinde. Bizler, halkımızın her zamanın yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Sivas 3 Hilal'e 3 vekil vererek tam destek verecek. Buna inancımız tamdır. Bu seçimler hilal ile hac mücadelesidir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ve gelişmesini sağlamlaştırmak için önemli. Dış mihraklarla yol yürüyen, terör seviciler ile yan yana olup beraber değiliz hikayeleri anlatanlara halkımız sandıkta gereken cevabı verecektir" dedi.

"Bir oy Recep Tayyip Erdoğan'a, bir oy Milliyetçi Hareket Partisi'ne"

İpek daha sonra ilimizde faaliyet gösteren Plazaları tek tek dolaşarak, plaza personelleri ile görüştü. Personellere işlerinde kolaylık dileyen İpek, Bir oy Recep Tayyip Erdoğan'a, bir oy Milliyetçi Hareket Partisi'ne" diyerek destek beklediğini söyledi. - SİVAS