MHP Siirt Merkez ve Kurtalan İlçe Başkanları Görevden Alındı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Siirt Merkez İlçe Başkanı Nezir Marakçı ve Kurtalan İlçe Başkanı Kenan Lale ile ilçe yönetimlerinin görevden alındığı belirtildi. MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, parti yönetimi tarafından merkez ilçe ve Kurtalan ilçe yönetim kurullarının feshine karar verildiği bildirildi. Bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Yerlerine atanacak isimlere şimdiden başarılar diliyoruz.