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MHP Siirt Merkez ve Kurtalan İlçe Başkanları Görevden Alındı

Politika Haberleri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Siirt Merkez İlçe Başkanı Nezir Marakçı ve Kurtalan İlçe Başkanı Kenan Lale ile ilçe yönetimlerinin görevden alındığı belirtildi. MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, parti yönetimi tarafından merkez ilçe ve Kurtalan ilçe yönetim kurullarının feshine karar verildiği bildirildi. Bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Yerlerine atanacak isimlere şimdiden başarılar diliyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Siirt Merkez İlçe Başkanı Nezir Marakçı ve Kurtalan İlçe Başkanı Kenan Lale ile ilçe yönetimlerinin görevden alındığı belirtildi.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, parti yönetimi tarafından merkez ilçe ve Kurtalan ilçe yönetim kurullarının feshine karar verildiği bildirildi.

MHP Merkez İlçe Başkanı Marakçı ve Kurtalan İlçe Başkanı Lale ile ilçe yönetimlerinin görevden alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Yerlerine atanacak isimlere şimdiden başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Siirt Merkez Kurtalan Hisarcık Politika Haberler

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