MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal Çarşamba'da ziyaretler gerçekleştirdi

MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Çarşamba ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi. Çarşamba Kaymakamlığında Kaymakam Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan ve ilçe protokolü ile bir araya gelen Topsakal, ilçede meydana gelen sağanak sonrası yaşanan taşkın nedeniyle su altında kalan tarım arazileriyle ilgili bilgi aldı.

MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Çarşamba ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Çarşamba Kaymakamlığında Kaymakam Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan ve ilçe protokolü ile bir araya gelen Topsakal, ilçede meydana gelen sağanak sonrası yaşanan taşkın nedeniyle su altında kalan tarım arazileriyle ilgili bilgi aldı.

Topsakal, daha sonra Doğan ve MHP Çarşamba İlçe Başkanı Harun Kaya ile Gülören Mahallesi Merkez Camisi ve Gülören İlkokulu ile Gülören Osman Yeniay Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret ederek, vatandaşlar ve öğretmenlerle bir araya geldi.