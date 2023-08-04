MHP Samsun İl Başkanlığına Burhan Mucur Atandı

MHP Genel Merkezi tarafından atanan Burhan Mucur, Samsun İl Başkanlığı görevine başladı. Devir teslim töreninde konuşan Mucur, yeni yönetimle birlikte çalışacaklarını belirtti. Önceki başkan Osman Kandıra ise görevini büyük bir fedakarlıkla yürüttüğünü ifade etti.

MHP Samsun İl Başkanlığına atanan Burhan Mucur, devir teslim töreni sonrası görevine başladı.

MHP Samsun İl Başkanlığına MHP Genel Merkezi tarafından daha önce partide çeşitli görevlerde bulunan iş insanı Burhan Mucur atandı.

Parti binasında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Mucur, kendisini bu göreve layık gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, "İl başkanı olmanın mutluluğunu hissettiğim bu ilk saatlerde aynı zamanda sorumluluğumun çok daha fazlasıyla arttığının bilincindeyim. Yeni oluşturacak olduğumuz il yönetimimizle bayrağı hep ileri taşıyıp, bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin izinde üstün gayretlerimizle çalışacağız." dedi.

Daha önceki MHP İl Başkanı Osman Kandıra ise geçen yıl göreve geldiğini anımsatarak görevini büyük bir fedakarlıkla yürütmeye çalıştığını, bu süreçte kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, Mucur ve yönetimine görevlerinde başarılar diledi.

Devir teslim töreninde Mucur ve Kandıra birbirlerine çiçek takdiminde bulundu.