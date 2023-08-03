MHP Samsun İl Başkanlığına Burhan Mucur Atandı

MHP Genel Merkezi tarafından daha önce partide çeşitli görevlerde bulunan iş insanı Burhan Mucur, Samsun İl Başkanlığı görevine atandı. Mucur, görevi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tebliğ edildi. Devir teslim töreni 4 Ağustos'ta yapılacak.

Mhp Samsun İl Başkanlığına MHP Genel Merkezi tarafından daha önce partide çeşitli görevlerde bulunan iş insanı Burhan Mucur atandı.

MHP Samsun İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Genel Merkez tarafından Ankara'ya davet edilen Mucur'a Samsun İl Başkanlığı görevi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tebliğ edildi.

Burhan Mucur ziyaret sırasında Samsun Atatürk Anıtı heykelini Bahçeli'ye takdim etti.

4 Ağustos'ta MHP Samsun İl Başkanlığı'nda düzenlenecek devir teslim törenin ardından yeni il başkanı ve yönetimi göreve başlayacak.