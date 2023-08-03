Üye Girişi
Haberler

MHP Samsun İl Başkanlığına Burhan Mucur Atandı

Politika Haberleri

MHP Genel Merkezi tarafından daha önce partide çeşitli görevlerde bulunan iş insanı Burhan Mucur, Samsun İl Başkanlığı görevine atandı. Mucur, görevi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tebliğ edildi. Devir teslim töreni 4 Ağustos'ta yapılacak.

Mhp Samsun İl Başkanlığına MHP Genel Merkezi tarafından daha önce partide çeşitli görevlerde bulunan iş insanı Burhan Mucur atandı.

MHP Samsun İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Genel Merkez tarafından Ankara'ya davet edilen Mucur'a Samsun İl Başkanlığı görevi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tebliğ edildi.

Burhan Mucur ziyaret sırasında Samsun Atatürk Anıtı heykelini Bahçeli'ye takdim etti.

4 Ağustos'ta MHP Samsun İl Başkanlığı'nda düzenlenecek devir teslim törenin ardından yeni il başkanı ve yönetimi göreve başlayacak.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Politika

Samsun MHP Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title