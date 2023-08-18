MHP Samsun İl Başkanı: Yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz

SAMSUN (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, yarın seçim olacakmış gibi çalışmaya başladıklarını söyledi.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ve yönetim kurulu üyeleri, tanışma programı kapsamında basın mensuplarıyla bir etkinlik düzenledi. Başkan Mucur, etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Yarın seçim olacakmış gibi çalışmaya başladık"

Seçim olacakmış ve ittifak yokmuş gibi çalıştıklarını ifade eden Başkan Mucur, "Görevi devralır almaz ilçe kongrelerimize odaklandık. Haftaya ilçe kongrelerimiz başlıyor. Ekim ayında ilk kongremizi gerçekleştirmeyi, nasip olursa 14'üncü kurultayımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kurultayımızın hemen ardından genel başkanımızın uygun görmesiyle birlikte Samsun için gelen talimatlar doğrultusunda çalışmaya başlayacağız. MHP il yönetimi olarak yarın seçim olacakmış gibi ve de ittifak yokmuş gibi tüm hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Bu konudaki en son sözü liderimiz söyleyecek" dedi.

Toplantıda ayrıca MHP Samsun İl Teşkilatı'nın basınla daha sıkı ilişkiler kurmayı hedeflediği ve kamuoyunu daha etkin bir şekilde bilgilendirmeyi amaçladığı vurgulandı. - SAMSUN