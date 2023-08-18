MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, 'Yönetim olarak arkadaşlarımızla beraber yarın seçim olacakmış gibi, ittifak yokmuş gibi tüm hazırlıklarımızı yapmaya başladık' dedi.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, organize edilen sabah kahvaltısı programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Mucur, göreve 4 Ağustos'ta başladığını belirtti. Başkan Mucur, 'Osman Kandıra başkanımızdan görevi devraldık. Haftaya ilçelerimizdeki kongreler başlayacak. Ekim ayında da ilk kongremizi organize edip nasip olursa 14'üncü kurultayımızı gerçekleştireceğiz. 14'üncü kurultayımızdan sonra da genel başkanımızın tensipleriyle Samsun ile ilgili Cumhur İttifakı olursa gelen talimatlar doğrultusunda çalışmaya başlayacağız. Bunun haricinde yönetim olarak arkadaşlarımızla beraber yarın seçim olacakmış gibi ittifak yokmuş gibi tüm hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Bu konudaki en son sözü liderimiz verecek' dedi. (DHA)