MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Havza ilçe kongresi öncesi ilçeyi ziyaret etti

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Havza ilçe kongresi öncesi ilçeyi ziyaret ederek, kongre çalışmaları ve 2024 yerel seçim çalışma planlamaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, 16 Eylül Cumartesi günü yapılacak MHP Havza ilçe kongresi öncesi ilçeyi ziyaret etti.

Mucur, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel'i ziyaret ederek, kongre çalışmaları ve 2024 yerel seçim çalışma planlamaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İl genelinde devam eden ilçe kongrelerinin parti teşkilatlarını güçlendirecek şekilde sürdüğünü belirten Mucur, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin emir ve talimatları doğrultusunda ayrım yapmadan, ayrışmadan, yerelde iktidar, ülkede istikrar için 2024'e doğru 'Diyar diyar Anadolu' diyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin teminatıdır." dedi.

Yüksel de MHP ilçe kongresini 16 Eylül Cumartesi günü gerçekleştireceklerini dile getirerek, kongre sonrası tüm enerjilerini yerel seçimlere yoğunlaştıracaklarını kaydetti.